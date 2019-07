Tiny Houses als Wohnform immer beliebter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Kleinstwohnhäuser - sogenannte Tiny Houses - sind in Deutschland zunehmend gefragt. Angesichts steigender Mieten werden die Minis auch als Eigenheim für viele immer interessanter. "Die Tiny-House-Projekte sind ein spannender Ansatz", sagt der Sprecher des Städte- und Gemeindebunds. "Sie können geeignet sein, Wohnraum etwa für Studenten oder Single-Haushalte zu bieten und Städte und Gemeinden in Bezug auf Wohnungsnot zu entlasten."

Eines der ersten Thüringer Tiny Houses steht in Weimar. Die Architektin Christiane Hille hat das 27 Quadratmeter große Domizil geplant und wohnt an den Wochenenden mit ihrem Mann darin. "Das einfache Leben - das ist das, was es so schön macht", sagt sie. Tiny Houses seien ein Trend, der auf das zeitgemäße Bedürfnis nach einem einfachen Leben reagiere. Die Idee der XS-Eigenheime stammt ursprünglich aus den USA.