Grundstücksmarktbericht: Teuerste Immobilien in Kleinmachnow

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgweit sind Immobilien in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) mittlerweile teuerer und gefragter als in der Landeshauptstadt. "Da zieht die Nähe zum Berliner Bezirk Zehlendorf", sagte Jürgen Kuse, Vorsitzender des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte, am Donnerstag in Potsdam. Vorgestellt wurde der Bericht der Grundstücksmarktdaten 2018. Im Durchschnitt kostete ein Quadratmeter Bauland für ein Einfamilienhaus in Kleinmachnow 680 Euro. In Potsdam waren es 416 Euro. In ländlichen Regionen sei Bauland teilweise für unter 10 Euro der Quadratmeter zu haben, unter anderem in Südbrandenburg, hieß es. Der landesweite Durchschnittspreis liegt bei 125 Euro pro Quadratmeter.