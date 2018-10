Brandenburg und Berlin wollen gemeinsam Wohnraum schaffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Angesichts wachsender Wohnungsnot und steigender Mieten wollen Brandenburg und Berlin gemeinsam den Bau neuer Mehrfamilienhäuser fördern. Dabei sollten die Potenziale nicht nur im Speckgürtel rund um die Hauptstadt genutzt werden, sagte die brandenburgische Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) am Montag vor einer Fachkonferenz zur Wohnungspolitik in Potsdam. "Beispielsweise verfügen die Städte in der zweiten Reihe über Wohnraumangebote, die den Berliner Markt entlasten können."

Die Berliner Wohnungsbaugesellschaften seien inzwischen in Einzelfällen auch über die Landesgrenze hinaus aktiv, erläuterte Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke). Das Land Berlin besitze in Brandenburg rund 16 000 Hektar Fläche, darunter rund 1400 Hektar in Siedlungsgebieten.

Ebenso wie Schneider betonte Lompscher, dass es der Politik nicht um die Förderung des Baus von Einfamilienhäusern, sondern um deutlich mehr Mehrfamilienhäuser in den Städten gehe. "Denn nur dort lässt sich wirtschaftlich die notwendige Verkehrsanbindung und die übrige Infrastruktur schaffen", betonte Schneider.