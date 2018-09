Wohnheime bei Studierenden begehrt: Halle gut aufgestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle/Magdeburg (dpa/sa) - Die Plätze in Studentenwohnheimen in Sachsen-Anhalt sind heiß begehrt. Gerade bei jüngeren und ausländischen Studierenden seien die preiswerten und meist günstig gelegenen Wohnplätze gefragt, ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das Studentenwerk Halle bietet an fünf Orten - Halle, Dessau-Roßlau, Merseburg, Köthen und Bernburg - rund 3320 Plätze im kommenden Semester an. Das liege über dem bundesweiten Durchschnitt. In anderen Teilen des Landes könnten die Plätze jedoch knapp werden. In Wernigerode und Magdeburg gibt es zum Wintersemester 2018/19 knapp 1660 Plätze. Im Land studieren rund 54 600 Männer und Frauen an den zehn Hochschulen.