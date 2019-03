Tausende Studenten warten vor Semester auf Platz im Wohnheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Mehr als 4000 Studenten suchen derzeit einen Platz in einem Studentenwohnheim in Niedersachsen und Bremen. Das sind circa halb so viele wie vor dem Beginn des vergangenen Wintersemesters, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Damals hatten etwa doppelt so viele Studenten einen Wohnheimplatz gesucht. Das liegt daran, dass im Herbst immer deutlich mehr junge Menschen ein Studium aufnehmen und viele Studiengänge auch nur im Wintersemester beginnen. Die meisten Studenten warten derzeit in Göttingen (1698) auf einen Wohnheimplatz, gefolgt von Hannover (1630) und Bremen (442). In vielen Städten laufen Bauprojekte für neue Wohnungen. So sollen in Bremen in den kommenden Jahren 600, in Hannover 184 und in Braunschweig 114 neue Plätze entstehen.