Bauminister Lies stellt Wohnungsmarktbericht vor

Hannover (dpa/lni) - Bauminister Olaf Lies (SPD) stellt heute in Hannover die Ergebnisse des Wohnungsmarktberichts 2018/19 für Niedersachsen vor. Der Bericht, der alle zwei Jahre veröffentlicht wird, gilt in der Immobilienwirtschaft, in der Politik und in den Kommunen als wichtige Entscheidungsgrundlage für Bauvorhaben. Erstellt wurde er im Auftrag des Bauministeriums von der NBank, der Förderbank des Landes.

Das Geschäft mit Immobilien in Niedersachsen war im vergangenen Jahr auf einen Rekordumsatz von 22 Milliarden Euro gestiegen - bezahlbaren Wohnraum zu finden, wird für viele Menschen aber immer schwieriger. Die Landesregierung hatte daher im April angekündigt, die überhitzte Lage auf dem Wohnungsmarkt mit Millionen-Investitionen zu bekämpfen.

So sollten 400 Millionen Euro aus dem Haushaltsüberschuss 2018 in einen Förderfonds für den sozialen Wohnungsbau fließen. Minister Lies mahnte damals, dass viele Sozialwohnungen demnächst aus der Mietbindung herausfielen: Von den vor 30 Jahren noch 120 000 Sozialwohnungen blieben bis 2022 nur noch 40 000 übrig.