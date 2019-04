Bauminister informiert über Wohnungsbauförderung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Ein Bündnis für bezahlbares Wohnen unter Beteiligung des Bauministeriums will rund 40 000 Sozialwohnungen bis zum Jahr 2030 neu entstehen lassen. Aus dem Haushaltsüberschuss 2018 des Landes sollen diesem Bündnis nun 400 Millionen Euro zufließen. Umweltminister Olaf Lies (SPD), der auch für Bauen zuständig ist, will dazu heute über ihre Verwendung informieren. An der Vorstellung nehmen auch der Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes Niedersachsen-Bremen sowie ein Verbandsdirektor der regionalen Wohnungswirtschaft teil. Zurzeit gibt es nach Ministeriumsangaben 75 000 Sozialwohnungen in Niedersachsen. Es fallen aber viele demnächst aus der Mietbindung heraus.