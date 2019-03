Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Gut eine Woche vor Beginn des Sommersemesters ist die Wohnungsnot bei Hamburgs Studierenden weiter hoch. Allein beim Studierendenwerk hätten sich auf die 505 zum 1. April zu vergebenden Wohnheimplätze mehr als 1000 angehende Hochschüler beworben, sagte der Geschäftsführer des Studierendenwerks Hamburg, Jürgen Allemeyer, der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt verfüge das Studierendenwerk über 4350 Wohnheimplätze. Spätestens 2022 soll in Wilhelmsburg ein weiteres Wohnheim für bis zu 350 Studenten eröffnen. Für das noch laufende Wintersemester hatten sich allein an der Universität Hamburg knapp 7000 Studenten für Bachelor-Studiengänge neu eingeschrieben. Insgesamt studieren an der Universität den Angaben zufolge mehr als 43 000 Frauen und Männer.