Mieterverein will unberechtigte Mieterhöhungen aufzeigen

Hamburg (dpa/lno) - Steigende Mieten und knapper Wohnraum: Die Probleme auf dem Hamburger Wohnungsmarkt bekommen nicht mehr nur Mieter mit geringen Einkommen zu spüren. Der rot-grüne Senat will für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen und hat unter anderem mit einer Mietpreisbremse und einer Kappungsgrenzenverordnung gegengesteuert. Nach Angaben des Mietervereins zu Hamburg rollt die "Mieterhöhungswelle" weiter. Neun Monate nach Erscheinen des neuen Mietenspiegels will der Verein am heutigen Donnerstag (10.30 Uhr) Bilanz ziehen und anhand von Beispielen unberechtigte Mieterhöhungen benennen.

Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums ist am heutigen Donnerstag (12.00 Uhr) Thema beim Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen. Verbandsdirektor Andreas Breitner will in der Landespressekonferenz aktuelle Probleme in Hamburg aufzeigen.