Wohnen - Hamburg

Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Hamburg und Schleswig-Holstein wollen ihre Zusammenarbeit bei der Verkehrsinfrastruktur und der Siedlungsentwicklung verstärken. Dazu riefen Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) und Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Freitag im Rathaus der Hansestadt den "Dialog zur Raumplanung" ins Leben. "Die räumliche Entwicklung in Hamburg und in seinem Verflechtungsraum verläuft so dynamisch, dass wir die grenzübergreifende Planung noch besser aufeinander abstimmen müssen", sagte Stapelfeldt. Das betreffe insbesondere den Wohnungsbau.