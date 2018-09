Wohnungswirtschaft lehnt härtere Mietpreisbremse ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Berlin (dpa/th) - Thüringens Wohnungswirtschaft sieht im Freistaat keinen Bedarf für eine verschärfte Mietpreisbremse. "Für Thüringen brauchen wir ganz andere Instrumente", erklärte der Direktor des Wohnungswirtschaftsverbandes, Frank Emrich, am Mittwoch in Erfurt. Die Bundesregierung hatte zuvor neue Rechte für Mieter und schärfere Regeln für Vermieter auf den Weg gebracht. Die sogenannte Mietpreisbremse für Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt soll unter anderem mit neuen Auskunftspflichten für Vermieter verschärft werden.

In Regionen mit Wohnungsmangel sollen Vermieter nur noch acht Prozent statt wie bisher elf Prozent der Modernisierungskosten auf Mieter umlegen dürfen, dazu gibt es eine Kappungsgrenze von drei Euro Mieterhöhung pro Quadratmeter.

Jeder Thüringer finde an jedem Ort eine bezahlbare Wohnung - "wenn auch manchmal nicht sofort die Traumwohnung in der Traumlage", äußerte Emrich. Die faktische Mietpreisbremse stelle die Durchschnittsmiete in den Wohnungen der Wohnungswirtschaft von 4,93 Euro pro Quadratmeter dar. Nur in Jena und Erfurt gebe es einen angespannten Wohnungsmarkt.

Statt einer verschärften Mietpreisbremse brauche Thüringen dringend eine Strategie für das Wohnen in ländlichen Regionen - diese verlieren zunehmend an Einwohnern. Politik für Ballungszentren helfe in Thüringen nicht, so der Verbandsdirektor.