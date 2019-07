Sicherheitsmängel": Stadt Duisburg räumt Mehrfamilienhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Duisburg (dpa/lnw) - Die Stadt Duisburg hat wegen "eklatanter Sicherheitsmängel" am Freitag ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neumühl gesperrt. 34 Bewohnerinnen und Bewohner seien betroffen, so die Stadt in einer Mitteilung. Demnach waren Rohre und Stromleitungen in dem Haus völlig marode. Nach einem Wasserschaden eskalierte die Situation.

Wie die Stadt erläuterte, waren die Hauptwasserleitungen "so veraltet und marode", dass Wasser in den Technikraum floss. Dort wiederum seien die Stromleitungen ohne Ummantelung verlaufen. Durch einen Rohrbruch seien die offenen Stromleitungen mit Wasser in Kontakt gekommen - weshalb schon am Donnerstagabend von den Stadtwerken der Strom in dem Haus abgeschaltet worden war. Bei einer anschließenden Begehung stellte sich am Freitag laut Stadtangaben heraus, dass das Haus so nicht bewohnbar ist. Feuerwehr und Polizei halfen bei der Räumung.

Die Bewohner wurden teilweise in einem Nachbarhaus untergebracht. Die Stadt bot Notunterkünfte an. Wann das Haus wieder bewohnbar ist, blieb laut Stadt zunächst unklar.