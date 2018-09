Studie: Mietanstieg in NRW hat sich 2017 verlangsamt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Anstieg der Mieten in nordrhein-westfälischen Großstädten hat sich einer Studie für den Wohnungskonzern LEG zufolge im vergangenen Jahr verlangsamt. Im Schnitt seien die Mieten der 2017 angebotenen Wohnungen um 2,6 Prozent gestiegen, teilte die LEG am Mittwoch mit. Im Vorjahr habe der Anstieg noch 4,0 Prozent betragen.

Im Durchschnitt wurden demnach 2017 bei Neuvermietungen 6,67 Euro pro Quadratmeter verlangt, 17 Cent mehr als im Jahr zuvor. Die höchsten Mieten mit durchschnittlich 10,71 Euro pro Quadratmeter hätten Vermieter bei Neuabschlüssen in Köln gefordert. In Düsseldorf (10,00 Euro) und Münster (9,80 Euro) waren die sogenannten Angebotsmieten nicht viel geringer. Deutlich weniger wurde in Gelsenkirchen (5,49 Euro), Duisburg (5,83 Euro) und Wuppertal (6,08 Euro) verlangt.

Für die Studie waren rund 270 000 Mietangebote in zwölf Städten ausgewertet worden.