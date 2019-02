Kieler Koalition strebt höheres Wohngeld an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Jamaika-Koalition in Kiel will sich auf Bundesebene für eine Erhöhung des Wohngeldes einsetzen. "Neben dem Bau neuer, bezahlbarer Wohnungen halten wir eine finanzielle Entlastung von vielen Familien für notwendig", sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Eka von Kalben, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Die Mietbelastung ist oft zu hoch und ein höheres Wohngeld kann hier für Entspannung sorgen." Auch müssten überzogene Mieten oder gar Mietwucher endlich als Ordnungswidrigkeit geahndet werden können, sagte von Kalben. Dafür wolle sich Jamaika ebenfalls auf Bundesebene einsetzen. Bisher hätten eine zu hohe Mietforderung für Vermieter kaum spürbare Auswirkungen.