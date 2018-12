Senat will Mietern in der Karl-Marx-Allee helfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In der Berliner Karl-Marx-Allee machen Mieter gegen den geplanten Verkauf ihrer Wohnungen an den Konzern Deutsche Wohnen mobil, weil sie starke Mieterhöhungen befürchten. Der Senat will sie dabei unterstützen. Unklar ist aber noch, wie das geschehen soll.

"Wir streben eine Lösung an, bei der eine Wohnungsbaugesellschaft Eigentümer der vier Blöcke wird, um den bezahlbaren Wohnraum für die Mieter*innen zu erhalten", erklärte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) am Mittwoch. "Ob und wie das möglich ist, wird derzeit in Gesprächen zwischen Land und Bezirk geprüft."

Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) geht hingegen davon aus, dass dieser Weg aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Er schlug den Mietern der bis zu 700 betroffenen Wohnungen vor, sie selbst zu erwerben. Das Land könne über Bürgschaften oder Kredite der Landes-Investitionsbank dabei helfen.