Rot-Rot-Grün in Berlin verfehlt Wohnungsbauziele

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin verfehlt ihre Wohnungsbauziele für diese Legislaturperiode. Das gab Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) am Donnerstag bekannt. Nach ihren Worten ist davon auszugehen, dass die städtischen Gesellschaften bis 2021 etwa 25 000 Wohnungen bauen. Im Koalitionsvertrag sind 30 000 vorgesehen.

"Es ist nicht sehr schön, dass wir unter 30 000 bleiben", sagte Lompscher. Allerdings habe die Koalition bei ihrem Start Ende 2016 den Vorbereitungsstand "schlicht überschätzt", sagte Lompscher. Viele Wohnungsbauprojekte seien sehr komplex und dauerten länger als ursprünglich geplant.

Auch 25 000 neugebaute kommunale Wohnungen seien ein großer Erfolg, so Lompscher. Hinzu kämen rund 5000 Wohnungen, die 2021 in Bau seien, sowie um die 1000 bis dahin fertiggestellte Wohnungen für Flüchtlinge. Die sollen perspektivisch auch an andere Berliner vermietet werden. Der Fokus des Senats liege nun darauf, sicherzustellen, dass der Wohnungsbau auch über 2021 hinaus weitergehe.

Das im Koalitionsvertrag verankerte Ziel, bis 2021 weitere 10 000 Wohnungen für die städtischen Gesellschaften hinzuzukaufen, werde voraussichtlich erreicht oder sogar überboten, ergänzte Lompscher. Seit 2016 seien bereits 7861 Wohnungen hinzugekommen. Dies könne die Lücke beim Wohnungsbau womöglich etwas kompensieren. Jedoch sei das nicht vergleichbar, denn zusätzlich gebaute Wohnungen würden gebraucht.