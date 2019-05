Mieterverein trotz verlangsamtem Mietanstieg noch besorgt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die langsamer gestiegenen Mieten in Berlin sind aus Sicht des Mietervereins und der CDU kein Grund zur Entwarnung. "Das Ergebnis des Mietenspiegels ist alarmierend und kein Ruhmesblatt für Berlins Nicht-Bausenatorin Lompscher", sagte Christian Gräff, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion laut einer Mitteilung am Montag. Größter Kritikpunkt sei, dass die Neubauzahlen zurückgingen. Gerade für Mieter mit mittleren Einkommen entstünden keine neuen Mietwohnungen mehr.

Auch der Berliner Mieterverein warnte nach der Veröffentlichung des neuen Mietspiegels am Montag davor, sich angesichts des relativ schwachen Anstiegs der durchschnittlichen Nettokaltmiete auf 6,72 Euro zurückzulehnen. Er forderte unter anderem Rechtssicherheit des Mietspiegels, die auf Bundesebene hergestellt werden müsse.

Einen wichtigen Schritt in Richtung Rechtssicherheit sah Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) aber bereits in der Liste der Unterzeichner: Zum ersten Mal seit 2013 hätten alle sechs beteiligten Mieter- und Vermieterverbände den Mietspiegel unterzeichnet. In einem der Verbände ist auch der größte private Berliner Vermieter, die Deutsche Wohnen, organisiert, die in der Vergangenheit gegen die Anwendung des Mietspiegels geklagt und teilweise Recht bekommen hatte. Nun sei zu hoffen, so Lompscher, dass der Konzern den neuen Mietspiegel mittrage und nicht weiter gerichtlich gegen ihn vorgehe.

Der Mietspiegel liefert alle zwei Jahre eine Übersicht über ortsübliche Vergleichsmieten für knapp 1,4 Millionen nicht preisgebundene Wohnungen in Berlin und ist auch die Richtschnur für die sogenannte Mietpreisbremse.