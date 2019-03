Lompscher will härter gegen Airbnb vorgehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) will härter gegen das Ferienwohnungsportal Airbnb vorgehen, damit sich mehr private Homesharer wie vorgeschrieben bei den Behörden registrieren lassen. "Beim Umgang mit Ferienwohnungen bleibt es das A und O, dass die Registrierungspflichten auch eingehalten werden", sagte Lompscher am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Dabei müssten Mitwirkungspflichten der Anbieter - Lompscher nannte Airbnb - stärker durchgesetzt werden. Berliner, die ihre Wohnung oder Zimmer zeitweise an Feriengäste vermieten, müssen seit 1. Mai 2018 eine individuelle Registriernummer besitzen und - wenn sie die gesamte Wohnung anbieten - eine behördliche Genehmigung beim Bezirksamt einholen. Viele tun dies aber nicht.