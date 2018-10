Tiefensee sucht nach Wirtschaftspartnern in Südamerika

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buenos Aires (dpa) - Nach den ersten Tagen seiner Südamerikareise hat Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) eine positive Zwischenbilanz gezogen. "Es besteht hohes Interesse an Deutschland und Thüringen", sagte er am Mittwoch in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Der Minister wird bei seiner achttägigen Reise durch Brasilien, Uruguay, Argentinien und Bolivien von Unternehmern und Wissenschaftlern begleitet. "Die Markterkundung gelingt", sagte Tiefensee.

Argentinien und Brasilien stecken derzeit in einer schweren Wirtschaftskrise. Tiefensee glaubt trotzdem, dass es ein guter Zeitpunkt ist, um in der Region Präsenz zu zeigen. "Wir kommen, um deutlich zu machen, dass wir auch in schwierigen Zeiten zu den Märkten in Argentinien und Brasilien stehen", sagte der Wirtschaftsminister. "Das wird auch honoriert. Wenn es dann wieder aufwärts geht, haben wir schon Kontakte in der Region."