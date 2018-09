Deutsch-polnischer Grenzregion droht EU-Geldkürzung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg (dpa/mv) - Der deutsch-polnischen Grenzregion drohen von 2021 an starke Einschnitte bei EU-Mitteln. Das gehe aus Plänen der EU hervor, die Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen beträfen, erklärte Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph am Dienstag beim IHK-Wirtschaftstag Polen in Neubrandenburg. So soll die Förderung von Interreg-Projekten künftig danach ausgerichtet werden, wie viele Menschen in einem 50-Kilometer-Korridor beiderseits der Grenze leben. Das bedeutete allein für Mecklenburg-Vorpommern, dass nur noch 15 Prozent der jetzigen Gelder flössen. In der derzeitigen Förderperiode steht der Pomerania, zu der Mecklenburg-Vorpommern, der Nordosten Brandenburgs und polnische Partner gehören, 134 Millionen Euro zur Verfügung. Ein Grund für die Sparbemühungen sei der Brexit.