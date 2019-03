Merkel diskutiert mit Spitzen der deutschen Wirtschaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Brexit, Handelsstreit und Europawahlen - in weltwirtschaftlich turbulenten Zeiten kommt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) heute mit den Chefs der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft zusammen. Das Treffen in München läuft unter dem Motto "Offene Märkte - Weltoffenes Land". Neben außenwirtschaftlichen Themen erwarten die Verbände auch konkrete Aussagen zu innenpolitischen Fragen wie Steuerpolitik und Klimaschutz.

"Der außenwirtschaftliche Rucksack für die deutsche Wirtschaft wird immer schwerer - umso wichtiger werden Verbesserungen der Rahmenbedingungen in Deutschland", sagte der Präsident des Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, vor dem Treffen. Es sei an der Zeit, Standortverbesserungen konkret anzugehen.

An dem traditionellen Gespräch am Rande der Handwerksmesse in München nehmen neben Schweitzer auch Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer, Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer und der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, teil.