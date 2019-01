Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - In einem "Brandbrief" an die Landtagsabgeordneten hat der DGB Nord erneut vor den Folgen der Änderung des Vergabegesetzes gewarnt. "Für die Menschen in Schleswig-Holstein bedeutet dieses Gesetz nichts Gutes, es ist unsozial, fördert Lohndumping und ist schlecht für die Umwelt", schrieb der DGB-Nord-Vorsitzende Uwe Polkaehn in dem am Freitag veröffentlichten Brief. Dem Landtag liegt der Gesetzentwurf zur Verabschiedung am kommenden Donnerstag in zweiter Lesung vor.