Thüringer wollen Wirtschaftsregion Südamerika erkunden

Erfurt (dpa/th) - Eine Wirtschafts- und Wissenschaftsdelegation aus Thüringen will im Herbst in Brasilien, Argentinien und Uruguay Kontakte knüpfen. Insgesamt werden Vertreter von 16 Firmen, 5 Universitäten und 3 Forschungseinrichtungen vom 29. September bis 6. Oktober unter Leitung von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) nach Südamerika reisen. Die Delegation will zum Auftakt den brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina besuchen, mit dem Thüringen seit 2016 eine Partnerschaft verbindet, wie das Ministerium am Montag mitteilte. Stationen der Reise sind unter anderem Florianópolis, Hauptstadt von Santa Catarina, sowie Buenos Aires und Montevideo.

Südamerika sei eine wirtschaftlich dynamische Region und mit mehr als 400 Millionen Einwohnern auch ein interessanter Absatzmarkt. Im Fokus der Thüringer Delegation stünden die Automobil- und Zuliefererindustrie sowie die Bereiche Digitalisierung, Lebensmittel, Gesundheitswirtschaft, Infrastruktur und Umwelttechnik. Weitere Firmen können sich noch anmelden.

Hinzu komme, dass 2018 auch der G20-Gipfel in Argentinien sei. In diesem Umfeld wolle Thüringen sich als ein Standort zu präsentieren. Der Freistaat richte auch den Tag der Deutschen Einheit in der Deutschen Botschaft in Buenos Aires aus.