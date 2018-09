Lausitzer CDU-Politiker fordert schnelleres Handeln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bautzen (dpa/sn) - Der CDU-Landtagsabgeordnete Marko Schiemann hat angemahnt, über Zukunftsinvestitionen in der Lausitz bald zu entscheiden. "Es muss jetzt schnell gehandelt werden, damit ihre wirtschaftliche Zukunft nicht verspielt wird", sagte er am Freitag in Dresden. Auch die Menschen bräuchten Planungssicherheit. Schiemann sieht die Zukunft der Lausitz angesichts von Äußerungen des Co-Vorsitzenden der Braunkohlekommission, Ronald Pofalla, gefährdet. Es sei beunruhigend, wenn Daten über den Ausstieg gehandelt würden, bevor die von der Bundesregierung versprochenen Perspektiven beschlossen sind.

Schiemann fordert einen Lausitzfonds und eine spezielle Förderung in den Grenzregionen zu Polen und Tschechien. Außerdem setzt er auf die weitere Strukturförderung der EU und sieht den Bund bei der Infrastruktur in der Pflicht. Die Lausitz durch einen Ausbau der A4 und auf der Schiene nach Berlin, Breslau und Dresden besser anzubinden, sei Grundlage für die Ansiedlung von Unternehmen. Außerdem regt Schiemann an, gut ausgebildete jungen Leute aus der Lausitz durch einen finanziellen Ausgleich von einer Abwanderung in andere Regionen in Deutschland abzuhalten.