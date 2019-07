420 000 Euro für Errichtung von GlasCampus Torgau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der GlasCampus Torgau - ein Projekt im Zuge des Braunkohleausstiegs in Sachsen - bekommt 420 000 Euro. Mit dem Geld soll die Errichtung dieses Weiterbildungsangebots für die Glas-, Keramik- und Baustoffindustrie auf den Weg gebracht werden, wie das Sächsische Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Dresden mitteilte. Diese Industrie sei im Landkreis Nordsachsen traditionell stark. Der Anteil dieses Bereichs an der Wertschöpfung aller Unternehmen liegt dort deutlich über dem deutschen und sächsischen Durchschnitt.

Die Branchen böten deshalb einen zukunftsträchtigen Ansatzpunkt für den Strukturwandel weg von der Braunkohle, hieß es. Der GlasCampus Torgau werde praxisnahe, an den Bedarfen der Unternehmen ausgerichtete Angebote für die Weiterbildung anbieten.