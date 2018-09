Staatssekretär: Mehr Förderung für Forschung und Entwicklung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung will die Fördermöglichkeiten im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation ausbauen. "Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen werden dabei unterstützt, ihre Produktionsprozesse zu analysieren, digitale Lösungsvorschläge zu erarbeiten und diese in Pilotprojekten umzusetzen", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph am Mittwoch bei der "Technologiekonferenz MV 2018 - Zukunft für den Mittelstand" in Rostock. Diese Pilotprojekte würden bei den kleinen und mittleren Firmen mit bis zu 50 Prozent und bei großen Unternehmen mit bis zu 15 Prozent, jedoch maximal mit 200 000 Euro gefördert.

Dabei sei der Kreis der Zuwendungsempfänger erheblich erweitert worden. Neu sei, dass im Gegensatz zu früher nicht nur das verarbeitende Gewerbe, sondern auch die gewerbliche Wirtschaft, wie Handel, Dienstleistung und Bauunternehmen antragsberechtigt seien, sagte Rudolph.