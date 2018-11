Neuansiedlungen im Raum Görlitz fahren Erfolge ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz (dpa/sn) - Wirtschaft im Landkreis Görlitz ist nicht nur Siemens und Bombardier. "Wer hiergeblieben ist, musste kreativer sein, sonst wäre er nicht mehr da", sagte Landrat Bernd Lange (CDU). Vielerorts seien an der Neiße aus Neugründungen und Neuansiedlungen "Hidden Champions" geworden, die mit innovativen Ideen Nischen besetzten und weltweit erfolgreich seien.

Zu diesen "versteckten Perlen" zählt unter anderem Arnell aus Oderwitz. Der Mittelständler verkauft weltweit seine Gitterrostbefestigungen. Die SKAN Deutschland GmbH in Hirschfelde stellt Reinraumausrüstungen und Isolatoren für die pharmazeutische Industrie her - dort, wo früher die Schlote des Kraftwerks Hagenwerder rauchten. Die Digades GmbH in Zittau dagegen wurde mit Funkfernbedienungen für Auto-Standheizungen zu einem der führenden Mikroelektronik-Unternehmen Sachsens.