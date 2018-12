SLM Solutions senkt Prognose erneut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Der 3D-Druckerhersteller SLM Solutions hat zum wiederholten Male die Prognose gesenkt. So dürfte der Umsatz 2018 im zweistelligen Prozentbereich sinken, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Lübeck mit. Im Vorjahr hatte SLM 82,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Zuletzt war der Konzern von 90 bis 100 Millionen Euro Umsatz ausgegangen, ursprünglich sogar mal von einem Wert von bis zu 125 Millionen.

Die operative Marge (Ebitda) dürfte im negativen zweistelligen Bereich ausfallen - bei der jüngsten Prognosesenkung Anfang November war SLM noch von einem positiven einstelligen Prozentbereich ausgegangen, nach ursprünglich angekündigten 11 bis 13 Prozent. Die Aktie fiel nachbörslich um 6,5 Prozent.

SLM steckt schon seit einiger Zeit in Schwierigkeiten. Nach der letzten Gewinnwarnung Anfang September hatte Vorstandssprecher und Finanzchef Uwe Bögershausen seinen Abschied angekündigt. Die größten Anteile am Unternehmen hielt zuletzt der Hedgefonds Elliott von US-Investor Paul Singer mit gut 21 Prozent. Singer war im Rahmen eines Übernahmeversuchs durch den US-Konzern General Electric bei dem Unternehmen eingestiegen, das Hickhack um den letztlich gescheiterten Verkauf hatte das Unternehmen in der Folge stark belastet.