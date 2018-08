Niedersachsens Baubranche wächst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der Bau in Niedersachsen boomt. Die Branche habe ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2018 um 4,1 Prozent gesteigert, berichtete das Landesamt für Statistik (LSN) am Montag. Die 956 Betriebe des Bauhauptgewerbes mit mindestens 20 Beschäftigten erzielten von Januar bis Juni insgesamt Erlöse von 3,89 Milliarden Euro. Dabei legten sowohl der Wohnungs- als auch der gewerbliche Hoch- und Tiefbau zu. Auch im Straßenbau gab es Zuwächse. Rückläufig entwickelte sich lediglich der öffentliche Tiefbau. Im Monatsdurchschnitt waren in der Branche 51 627 Menschen beschäftigt, 4,4 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.