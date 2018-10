Nordex gewinnt Aufträge für Ikea-Windparks in Finnland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Der Windanlagenbauer Nordex hat Aufträge für vier Windparks in Finnland erhalten. Finanziert werde der Bau von der Möbelhauskette Ikea, die die Parks im ersten Quartal 2020 erwerben will. Die Windparks sollen ab Sommer 2019 in der Nähe der finnischen Städte Vaasa, Kurikka und Maalahti entstehen, teilte Nordex am Dienstag in Hamburg mit.

Die Nordex-Aktie reagierte positiv auf die Nachricht. Am Morgen gewann sie an der Börse mehr als ein Prozent an Wert und gehörte damit zu den wenigen Gewinnern im schwächelnden SDax.