Investitionen in neue Anlagen bei Unternehmen gestiegen

Halle (dpa/sa) - Die Investitionen in neue Anlagen in Unternehmen haben in Sachsen-Anhalt im Jahr 2016 11,3 Milliarden Euro betragen. Damit wurde der höchste Stand der letzten 15 Jahre erreicht, wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt am Donnerstag mitteilte. Demnach ist die Investition in Anlagen, also etwa in Gebäude und Ausrüstung wie Maschinen und Fahrzeuge, um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Im Bereich Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation war bei einer Investitionssumme von 1,3 Milliarden Euro ein Zuwachs von 16,4 Prozent zu verzeichnen. Die Bauinvestitionen hingegen entwickelten sich entgegen des Bundestrends und sanken um 3,3 Prozent.