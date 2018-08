Tiefensee: Globaler Handelskrieg hat schon Auswirkungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Für Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sind erste Auswirkungen des weltweiten Handelsstreits bereits in der Thüringer Wirtschaft zu erkennen. Er verwies in einer Mitteilung von Freitag auf Angaben des Landesamts für Statistik, wonach Exporte aus dem Freistaat in die USA im ersten Jahresquartal um 7,8 Prozent gesunken und Ausfuhren nach China nur noch um 2,1 Prozent gestiegen seien.

Im Vergleichszeitraum vor einem Jahr sollen die Werte aber noch bei einem Plus von 2 Prozent bei den USA und einem Plus von 5,7 Prozent bei China gelegen haben. Insgesamt habe es damals einen Exportzuwachs von 10,3 Prozent gegeben - in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres lag das Plus nur noch bei 3,8 Prozent. "Eine immer stärkere Abschottung und zunehmender Protektionismus würden diesen Trend noch weiter beschleunigen", sagte Tiefensee.

Seit Wochen liegen die USA und China im Zollclinch. Zuletzt haben die beiden größten Volkswirtschaften der Welt neue Zölle auf Waren des jeweils anderen Landes angekündigt. "Die Gefahr eines globalen Handelskriegs wächst weiter", sagte Tiefensee.