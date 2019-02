KWS Saat erzielt starkes Umsatzplus im ersten Halbjahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Einbeck (dpa) - Der Saatguthersteller KWS Saat hält nach einem kräftigen Umsatzanstieg im ersten Halbjahr an seinen Jahreszielen fest. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 hatten sämtliche Produkte zum Wachstum des Saatgutkonzerns beigetragen. Der Umsatz stieg um 18,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 289,1 Millionen Euro, wie das im SDax-gelistete Unternehmen am Dienstag in Einbeck (Kreis Northeim) mitteilte.

Der Saatgutkonzern verzeichnete zwar im ersten Halbjahr turnusgemäß ein negatives Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit), konnte dieses aber um circa 17 Prozent auf minus 76,6 Millionen Euro verbessern. Positiv wirkte sich auch ein höherer Absatz sowohl bei Mais und Zuckerrüben aus als auch im Kerngeschäft Getreide.