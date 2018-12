Trump: China kommt USA bei Autozöllen entgegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Washington (dpa) - Im Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten hat sich China nach den Worten von US-Präsident Donald Trump zu einem Entgegenkommen bei Autozöllen bereit erklärt. Die Volksrepublik habe eingewilligt, Zölle auf Autoimporte aus den USA zu senken und zu beseitigen, teilte Trump auf Twitter mit. Gegenwärtig liege der Zollsatz bei 40 Prozent. Am Wochenende hatten die beiden größten Volkswirtschaften der Welt beim G20-Gipfel in Buenos Aires eine weitere Eskalation in ihrem erbittert geführten Handelskrieg vorerst abgewendet.