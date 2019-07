Weiterer Landkreis verbietet Wasserentnahme

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sonneberg (dpa/th) - Wegen Trockenheit hat ein weiterer Thüringer Landkreis die Wasserentnahme aus Flüssen, Bächen und Seen verboten. Im Landkreis Sonneberg ist bis auf weiteres die Wasserentnahme untersagt, wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte. Seit Wochen gebe es zu wenig Regen, der Wasserstand habe stark abgenommen. Mit der Maßnahme soll eine Bedrohung für die Tier- und Pflanzenwelt verhindert werden. Mehrere Landkreise im Freistaat haben die Wasserentnahme bereits verboten, zuletzt am Dienstag der Landkreis Sömmerda.

Im gesamten Freistaat liegen die Pegelstände bei den Flüssen derzeit unter den langjährigen Mittelwerten. "Die Situation wird jetzt immer kritischer", sagte der Sprecher des Thüringer Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz am Mittwoch. Auch die Regenfälle des vergangenen Wochenendes haben die Situation demnach nicht entschärft.