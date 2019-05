Hainer See bei Leipzig wird gekalkt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neukieritzsch(dpa/sn)- Der Hainer See südlich von Leipzig wird in den kommenden Wochen gekalkt. Damit soll das zu saure Wasser neutralisiert werden. Wie der Bergbausanierer LMBV am Freitag mitteilte, werden per Schiff rund 1000 Tonnen Kalksteinmehl verteilt. Der pH-Wert des Wassers lag im April bei 5,6 und unterschritt damit den vorgeschrieben Zielwert von 6.

Das Verteilen von Kalksteinmehl habe sich bewährt und sei für Mensch und Umwelt unbedenklich, hieß es von der LMBV. Die Auswirkungen der Maßnahme würden aber dokumentiert und überwacht. Voraussichtlich bis Mitte Juni solle der Einsatz des Schiffes dauern, das zuvor bereits den Störmthaler See gekalkt hatte. Währendessen sei der Hainer See für Wassersportler weiter befahrbar, auch für Schwimmer gebe es keine Einschränkungen.