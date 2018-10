Wasserverbrauch in Hamburg 2018 voraussichtlich Spitze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach dem heißen Sommer zeichnet sich beim Wasserverbrauch der Hamburger in diesem Jahr ein Spitzenwert ab. In den ersten neun Monaten legte er bereits um 5,9 Prozent auf 95,71 Millionen Kubikmeter Trinkwasser zu, wie der Versorger Hamburg Wasser mitteilte. Zum Vergleich: 2017 gab das Unternehmen in seinem Versorgungsgebiet an rund 2,13 Millionen Menschen etwa 114 Millionen Kubikmeter ab.

In der diesjährigen Warmwetter-Periode zwischen Mai und August wurde so viel Wasser an die Kunden abgegeben wie noch nie in diesem Jahrtausend, bilanzierte das Unternehmen. Die in diesem Zeitraum abgegebenen rund 45 Millionen Kubikmeter übertrafen demnach den bislang stärksten Sommerwert des Jahres 2000 um gut sechs Prozent.

Infolgedessen stieg in diesem Sommer auch der Durchschnittsverbrauch von täglich rund 330 000 Kubikmeter Trinkwasser um elf Prozent. An 21 Tagen wurden mehr als 400 000 Kubikmeter abgegeben. Zum Vergleich: Im Zeitraum 2007 bis 2017 habe es insgesamt lediglich sieben solcher Tage gegeben, berichtete der Versorger.