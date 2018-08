Immer mehr Läden bieten kostenloses Leitungswasser an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim Stadtbummel seine Wasserflasche kostenlos auffüllen lassen: Das Umweltprojekt "Refill" wird auch in Hessen immer beliebter. Seit März sind in Frankfurt 16 Läden Teil der deutschlandweiten Initiative geworden, wie die Frankfurter Organisatorin Jenny Fuhrmann sagte. Wer mit einer leeren Wasserflasche bei teilnehmenden Geschäften vorbei kommt, kann sie sich kostenlos mit Leitungswasser auffüllen lassen. Ziel sei es, Plastikmüll zu vermeiden, sagte Fuhrmann. Hessenweit gibt es inzwischen über 150 "Refill"-Stationen, die auf einer Karte im Internet eingezeichnet sind. In Deutschland startete das Projekt 2016 in Hamburg nach dem Vorbild von "Refill Bristol", das es seit 2015 gibt.