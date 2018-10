Rekordjahr für Fernwasserversorgung bei Landwirtschaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Feldbewässerung der Thüringer Landwirte in diesem trockenen Sommer hat die an die Bauern abgegebene Wassermenge der Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) in die Höhe getrieben. Mit rund einer Million Kubikmeter habe sich die Menge seit dem Frühjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt, hieß es in einer Mitteilung der Anstalt öffentlichen Rechts vom Mittwoch. Die von der TFW versorgten Beregnungsanlage stehen seit Mitte September still.

"Die Niederschlagsstationen verzeichneten die niedrigsten Summenwerte seit Aufzeichnungsbeginn", sagte Markus Möller, Fachmann für Wasserbewirtschaftung bei der TFW, mit Blick auf den trockenen Sommer. Mit Wasser aus der Anstalt, die auch Thüringer Bürger und Unternehmen mit Trinkwasser versorgt, wurde den Angaben zufolge in der vergangenen Saison eine Gesamtfläche von rund 910 Fußballfeldern, also 650 Hektar, bewässert.

Das Beregnungswasser für die Landwirte kommt aus den Talsperren Seebach, Großengottern, Frohndorf, Großbrembach, Tüngeda/Wangenheim und Dachwig. Die TFW speichert Wasser im Winter und kann es so der Landwirtschaft zur Beregnung im Frühjahr und Sommer bereitstellen.