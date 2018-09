Millionenzuschüsse für modernes Abwassernetz in Kommunen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Gemeinden und Wasser-Zweckverbände in Thüringen können bei der Modernisierung ihres Abwasserentsorgungsnetzes auf weitere Zuschüsse vom Land hoffen. Zusätzlich zu den bisher schon vorhandenen Fördermöglichkeiten würden 2018/19 nochmals bis zu 24 Millionen Euro dafür zur Verfügung gestellt, teilte das Umweltministerium am Sonntag mit. Zuschüsse können die Kommunen unter anderem für die Nachrüstung von Kläranlagen und den Bau von Kanälen für Regenwasser erhalten. Zwei Richtlinien dazu sollen am Montag in Kraft treten. Die Gelder stammen aus dem Landwirtschaftsfonds der Europäischen Union. In Thüringen sind rund 80 Prozent der Haushalte an öffentliche Kläranlagen angeschlossen.