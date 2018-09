Leitungsriss: Trinkwasser beeinträchtigt für 13 000 Häuser

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - In rund 13 000 Häusern im Landkreis Friesland gab es am Mittwoch rund acht Stunden lang Probleme mit der Trinkwasserversorgung. "In einigen Haushalten kam weniger Wasser an als gewohnt, in einigen hat es getröpfelt, in einigen kam gar nichts mehr an", sagte der Sprecher des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes, Gunnar Meister. Grund für die Störung war ein Riss in einer Hauptleitung. "Es ist schwierig gewesen, das Leck zu finden", berichtete er. Wie viele Haushalte in den Bereichen Varel, Bockhorn und Zetel von dem Problem betroffen waren, ist unklar, da mit einem Hausanschluss auch Mehrparteienhäuser versorgt werden. Über die Störung hatte zuvor der NDR berichtet.

Für die Reparatur der Leitung wurde die Wasserversorgung auf einer Länge von 2,5 Kilometern unterbrochen. "In diesem Bereich befindet sich nur ein Hausanschluss", sagte der Sprecher am Nachmittag. Alle anderen Haushalte hätten inzwischen wieder Trinkwasser. Mögliche Trübungen des Wassers seien gesundheitlich unbedenklich. Die genaue Ursache des Lecks ist Meister zufolge unklar. "Defekte an Leitungen kommen immer mal wieder vor."

Der Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband gehört dem Sprecher zufolge zu den zehn größten Wasserversorgern in Deutschland und hat mehr als eine Million Kunden.