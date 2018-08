Neue Regionalklassen für Autoversicherung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Die Kfz-Versicherung könnte im kommenden Jahr für Autofahrer im Burgenlandkreis, in Magdeburg und in der Region Wittenberg teurer werden. Für den Zulassungsbezirk Burgenlandkreis gelte künftig eine höhere Regionalklasse in der Kfz-Haftpflichtversicherung, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag in Berlin mit.

In Magdeburg und Wittenberg erhöht sich die Regionalklasse bei der Vollkasko-Versicherung. Auf günstigere Vollkasko-Beiträge können hingegen Bewohner des Jerichower Landes hoffen, bei der Teilkasko-Klasse werden Dessau-Roßlau, das Jerichower Land und der Salzlandkreis günstiger.

Insgesamt ändere sich aber nur wenig, hieß es vom GDV. Dieser errechnet jedes Jahr die Schadenbilanzen der 413 Zulassungsbezirke Deutschlands und teilt diese in die sogenannten Regionalklassen ein. Für über 90 Prozent der Kfz-Haftpflichtversicherten und mehr als 80 Prozent der Kaskoversicherten im Land blieben die Regionalklassen des Vorjahres erhalten.

Die Regionalklassen bilden ab, wo Autofahrer viele und teure Schäden verursachen. Da Großstädte in der Regel unfallträchtiger sind als ländliche Regionen, liegen die Einstufungen hier meist höher. Die Höhe des individuellen Versicherungsbeitrags hängt aber von weiteren Faktoren ab, etwa von der Typklasse des Wagens oder der Fahrleistung.

Die beste Schadensbilanz innerhalb des Landes erreichten Autofahrer im Landkreis Börde, in Magdeburg sei die Bilanz am schlechtesten ausgefallen, teilte der GDV weiter mit.