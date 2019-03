Direkt aus dem dpa-Newskanal

Itzehoe (dpa/lno) - Die Itzehoer Versicherungen haben für das Geschäftsjahr 2018 die Beitragsgrenze von einer halben Milliarde Euro signifikant übersprungen. Bei einer Bilanzpressekonferenz am Dienstag in Itzehoe (Kreis Steinburg) will der Vorstandsvorsitzende Uwe Ludka Einzelheiten zur Unternehmensentwicklung mitteilen. Die Itzehoer Versicherungen gehören in Schleswig-Holstein nach eigenen Angaben zu den Marktführern bei Autoversicherungen.