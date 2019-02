Versicherung Talanx verdient wieder mehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Trotz hoher Schäden hat der Versicherungskonzern Talanx 2018 erneut mehr Geld verdient. Das Konzernergebnis stieg nach vorläufigen Zahlen um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 703 Millionen Euro. Damit entspricht der Gewinn etwa der Prognose von rund 700 Millionen Euro, wie die Hannover-Rück-Mutter am Donnerstag mitteilte. Nach Großschäden wie dem Zusammenbruch der Autobahnbrücke in Genua hatte Talanx die Gewinnerwartung um etwa 150 Millionen Euro heruntergeschraubt. In diesem Jahr soll der Gewinn nach Angaben vom Oktober auf rund 900 Millionen Euro steigen.

Bei den Bruttoprämien kam der Konzern im vergangenen Jahr auf ein Plus von 5,5 Prozent auf 34,9 Milliarden Euro. Dabei hätten sich sowohl das Privat- als auch Firmenkundengeschäft gut entwickelt, teilte Talanx mit. Der Umbau des zuletzt stark belasteten Industriegeschäfts kommt den Angaben zufolge voran. Bis Ende Januar 2019 seien rund 87 Prozent der bis 2020 angestrebten Prämiensteigerungen geschafft worden.

Talanx machte seinen Aktionären Hoffnung auf eine Gewinnausschüttung "mindestens auf Vorjahreshöhe". Den Konzernabschluss sowie den Dividendenvorschlag legt der Versicherungskonzern am 18. März vor.