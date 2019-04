Versicherungen: Wetterschäden von 91 Millionen Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Erfurt (dpa/th) - Stürme, Regen und Hagel haben in Thüringen im vergangenen Jahr einen Versicherungsschaden von 91 Millionen ausgemacht. Mit 88 Millionen Euro entfiel ein Großteil der Summe auf Sturm- und Hagelschäden, wie der Sprecher des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Montag in Berlin mitteilte. Vor allem das Orkantief Friederike hatte im Januar 2018 massive Schäden angerichtet. "2018 gehört zu den vier schwersten Sturmjahren der letzten 20 Jahre", sagte GDV-Präsident Wolfgang Weiler. Zwar seien 98 Prozent der Wohnhäuser in Thüringen gegen Sturm und Hagel abgesichert, aber nur 47 Prozent gegen Starkregen oder Hochwasser. Vielen Hausbesitzern sei der fehlende Versicherungsschutz nicht bewusst.