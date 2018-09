Statistik: Münster am stärksten von Unwettern getroffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Münster (dpa/lnw) - Extrem schlechtes Wetter hat in den vergangenen Jahren keine andere Stadt in Nordrhein-Westfalen so stark erwischt wie Münster. Pro Gebäude fiel in der Stadt im Zeitraum 2002 bis 2016 ein Witterungsschaden von durchschnittlich 6600 Euro an, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Langzeitbilanz des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervorgeht.

Der Durchschnittswert bezieht sich auf alle Häuser in Münster - also auch die Gebäude ohne Witterungsfolgen. Ein Grund für den relativ hohen Wert war Starkregen im Jahr 2014 - jedes fünfte Haus in Münster war betroffen, der Schaden dieser Gebäude lag bei je 15 000 Euro.

In dem Negativ-Ranking für NRW folgen hinter Münster Gelsenkirchen und Herne mit je 3400 Euro Gebäudeschaden. "Die Zahlen belegen, wie verheerend Naturgewalten sein können", erklärte GDV-Präsident Wolfgang Weiler. Wer in Leverkusen wohnte, hatte hingegen relativ wenig Ärger mit Witterungsfolgen - dort lag der Wert pro Haus im Schnitt nur bei 800 Euro.

Bundesweit am gravierendsten waren die Schäden in Bayern - im Landkreis Deggendorf waren es 13 800 Euro. Ein Grund: das dortige Hochwasser im Jahr 2013.