Zu den Feiertagen dürfte es auf Autobahnen eng werden

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Zu Weihnachten wird wieder mehr Verkehr auf Autobahnen erwartet. An diesem Wochenende beginnen Schulferien in allen Bundesländern sowie in etlichen Nachbarländern. Der ADAC rechnet daher vor allem schon für Freitag mit etlichen Fahrzeugen auf den Autobahnen in den Ballungsräumen - sowohl für Rheinland-Pfalz als auch für das Saarland.

Vor allem die Autobahn 61, die durch Rheinland-Pfalz führt, dürfte rund um Weihnachten voll werden. Im Saarland könnte auf der A6 über Metz und Saarbrücken in Richtung Nürnberg über Mannheim und Heilbronn viel los sein.

Wenn Urlauber nach Weihnachten und Neujahr aus den europäischen Nachbarländern in Richtung Heimat fahren, könnte es auch eng werden. Immerhin wird der Schwerlastverkehr an etlichen Tagen ruhen. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie an Neujahr dürfen in Deutschland die Lastwagen über 7,5 Tonnen von 0 bis 22 Uhr nicht fahren. Auch andere europäische Länder verbannen die schweren Brummis an den Feiertagen von den Autobahnen.