Wie der Spurwechsel auf Schnee gelingt

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Wer auf einer verschneiten Straße die Spur wechselt, muss dazu oft eine bereits entstandene Schneewulst überfahren.

Dazu erhöhen Autofahrer auf der eigenen Spur die Geschwindigkeit ein wenig, nehmen dann aber den Fuß vom Gaspedal und lassen das Auto "gefühlvoll" auf die andere Spur rollen, rät der Automobilclub von Deutschland (AvD). Wer ein Auto mit manuellem Getriebe fährt, sollte dabei am besten die Kupplung treten. So werden die Kräfte des Antriebs auf die Räder reduziert, und die Reifen bauen ein Höchstmaß an seitlicher Führung auf, erklärt der AvD.