Wartungsarbeiten im Schmücketunnel: Umleitungen

Heldrungen (dpa) - Autofahrer müssen sich auf der Autobahn 71 in Nordthüringen auf Behinderungen im Schmücketunnel einstellen. Der rund 1,7 Kilometer lange Tunnel bei Heldrungen wird von Dienstag (19.00) an mehrtägigen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten unterzogen. Experten checken die Betriebs- und Verkehrstechnik, wie das Landesamt für Bau und Verkehr mitteilte. Dafür wird zunächst bis Mittwochmorgen die Tunnelröhre in Richtung Sangerhausen gesperrt, anschließend bis Donnerstagmorgen die Röhre in Richtung Schweinfurt. Für Autofahrer werden Umleitungen ab den Anschlussstellen Heldrungen beziehungsweise Kölleda eingerichtet. Der Tunnel, der unter dem Schmücke-Höhenzug hindurchführt, ist seit Ende 2008 in Betrieb.