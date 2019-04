Unfall bremst Verkehr auf der A7 aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Holmmoor (dpa/lno) - Ein schwerer Unfall hat am Donnerstag den Verkehr auf der A7 in Richtung Hamburg stundenlang behindert. Wie die Polizei mitteilte, war ein Kleintransporter am Vormittag zwischen Holmmoor und Bönningstedt (Kreis Pinneberg) auf einen Lastwagen mit Anhänger aufgefahren. Der Fahrer habe ein Stauende übersehen. Der 40-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr befreit und kam mit einem Rettungswagen in eine Hamburger Klinik. Während der Rettungsarbeiten war die Autobahn ab der Anschlussstelle Quickborn in Richtung Süden gesperrt; danach wurde der Verkehr zunächst einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Ab etwa 14.00 Uhr floss der Verkehr wieder in Richtung Hamburg, berichtete die Polizei.